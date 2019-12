Saarde valla kossuseeniorid triumfeerisid maakonna meistrivõistlustel

Kõik kolm tiimi mängisid omavahel korra läbi. Edu saatis Saarde valda, kes alistas kohaliku satsi 75:61 ja Lääneranna 71:66. Teise koha pälvis Lääneranna, kes alistas Põhja-Pärnumaa valla ja Pärnu-Jaagupi ühismeeskonna 61:36.

Lääneranna eest said hõbemedali Jaanus Getreu, Argo Mitt, Indrek Vellemäe, Jaan Indres, Andrus Salusoo, Gert Oosim, Jüri Rummel ja Rivo Raudkivi.

Iga võistkond pidi esitama oma parima mängija. Saarde vallast toodi esile Mario Polusk. “Mario vedas võistkonna võidule, aga kogu meeskond toetas teda. Peakohtuniku hinnangul on ta Super Mario,” rääkis Kustasson. “Lääneranna võistkond andis võitjatele korraliku lahingu, olles platsil ühtlane ja tugev meeskond. Kolmanda koha tiim saab ainult edasi ja paremaks minna.”

Teise koha satsist tõsteti esile Andrus Salusoo ja pronksitiimist Veljo Miklas. “Andrus on tasakaalukas, kuid ikka terav pliiats. Miklas toimekas ja kaval rebane,” iseloomustas korraldaja.

Kohvilauas tänati korraldajaid turniiri korraldamise eest ja avaldati arvamust, et järgmisel aastal võiks võistluse teha kolmes etapis ja eri kohtades. Et rohkem satse mängima saada, tuleks info sisestada eri spordikalendritesse. “Siit üleskutse kõikidele huvilistele: hoogsaid treeninguid ja tulge mängima. Iga liigutamine selles eas inimestele on tervisele kasulik!” kinnitas Kustasson.