Hääleta ⟩ Aasta sportlase valimisel on esindatud koguni 15 pärnumaalast

Aasta tiimiks pürib ORC-klassi avamerejahtide maailmameistrivõistlustel esikoha teeninud ja Pärnu jahtklubi lipu all purjetav Sugar 3, mille kapten on Ott Kikkas, kelle meeskonda kuulusid pärnakad Marjaliisa Umb ja Karl-Robert Trink, saarlane Siim Ots ning itaallased Sandro Montefusco, Paolo Montefusco, Matteo Polli, Maurizio Loberto ja Paolo Bucciarelli.

EOK presidendi Urmas Sõõrumaa hinnangul on lõppev spordiaasta olnud erakordne ja jätnud ajalukku suured jäljed. “Meie sportlased on rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt tänavu võitnud 159 medalit 32 spordialalt. Iga medalivõidu taga on sportlase, tema treeneri ja tugimeeskonna pikk ja pühendunud töö. Usun, et konkurents aasta sportlase tiitlile kujuneb pingeliseks ja kindlaid võitjaid ennustada on keeruline,” arvas Sõõrumaa.