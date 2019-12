Kalev Vilgats: Euroopa tipust vaadates

Tellijale

Eks kõige paremini tea asjaosalised ise, kui palju tööd on sellise supertulemuse taga. Postimees viitas oma eilses juhtkirjas seoses PISA tulemustega kahele murekohale: vananev õpetajaskond ja hariduse napp rahastamine. Viimasena mainitu puhul saavad hariduse rahakoti raudade vardjad endale rinnale lüüa ja öelda: on võimalik panustada 30 protsenti vähem ja saada tipptulemus. Ent see ei saa kesta kaua, arvestades, et koolides on pensioniikka jõudnud õpetajate raudvara. Seega on hariduse rahastamise teema lahendamine lähiaastatel möödapääsmatu. Edu nimel tuleb riigil kukrut kergendada.