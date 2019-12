Video ⟩ Politsei hoiatab öösiti uste taga käivate kahtlaste isikute eest, kahtlusaluse autoga sõitnud välismaalasi politseil alust kinni pidada polnud

“Politsei on viimase öö jooksul saanud kaks teadet, et Paikusel ja Silla külas katsusid kahtlased isikud eramajade uksi ja rõduuksi. Politseile teadaolevalt võivad isikud liikuda Läti registreerimisnumbriga sõidukiga. Praegu politsei andmeil majadesse ei sisenetud,” selgitas Kütt ja tuletas meelde, et majaomanikel tuleb kodunt lahkudes ja õhtul magama minnes veenduda, et aknad-uksed on korralikult suletud. “Ühtlasi tasub olla tähelepanelik ja märgata kahtlasena tunduvat tegevust oma elukohas,” lisas Kütt.