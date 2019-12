Otsige varustus välja: Jõulumäel saab reede õhtust suusatada

Jõulumäe rajaja Enn Tasalain teatas juba eelmisel kuul, et 13. detsember peaks olema see kuupäev, mil esimesed talispordi harrastajad saavad sõidurõõmu nautida. “Saan tiimi nimel kinnitada, et eelmise talve lumevarust ehitatavale kuni poolteisekilomeetrisele rajale lubame esimesed liuglejad juba 13. detsembrist. See on aeg, mil Jõulumäele tulevad traditsiooniliselt päkapikudki,” rääkis Tasalain.