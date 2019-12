Toomas Alatalu: Poliitetenduste, mitte lahenduste aasta

Tajute ikka, et maailmas on üks president üle? See aasta algas ju nii, et 23. jaanuaril võttis Venezuela rahvusassamblee värske esimees Juan Guaido oma poolehoidjad kokku ja kuulutas enda riigi presidendiks. USA tunnustas teda kohe, europarlamendi enamus nädal hiljem ja 1. veebruaril tegid sama 12 Euroopa Liidu valitsust, kaasa arvatud Eesti. Seejuures viitasid kõik Venezuela põhiseaduse 233. paragrahvile, mis nagu lubaks presidendi väljavahetamist, ent siis olgu see kahe kuuga tehtud. Praegu ei tuleta seda paragrahvi keegi meelde, sest päris president Maduro on püsivalt ametis ja enamik riigist tema kontrolli all.