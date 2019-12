Kalev Vilgats: Kas toome poliitika kooli?

Tellijale

Noorisamaalased (Isamaa noorteühendus ResPublica) soovivad, et koolid oleksid poliitühendustele avatud. Kui gümnasistidele on antud võimalus kaasa rääkida kohalikus poliitikas, oleks õiglane lubada gümnaasiumides noorte poliitiliste ühenduste tegevust.

Selles mõttes on Isamaa noortel õigus, et praegused piirangud ja kokkulepped, mille järgi koolides on poliitühendused justkui keelatud, tekitavad segadust ja arusaamatust. Seda enam, et kohalikud koolijuhid-õpetajad kuuluvad sageli volikogudesse. Nii oli Pärnu linnavolikoguski, on praegu ja ilmselt valitakse edaspidigi poliitiliselt aktiivseid pedagooge kohaliku elu üle otsustama.