Video ⟩ Möllubänd tõmbas Tõstamaal sae käima

”Kes saeb metsa vales kohas, kes saeb elukaaslase närve kodus, kes saeb riiki – saagimist on viimasel ajal tõesti palju. Samas on ka kohti, kus ei saa jätta saagimata. Me kindlasti ei pretendeeri füüreriteks, öeldes, et nii on ja nii peab olema! Inimesed oskavad ise mõelda, me lihtsalt tõstatame teema, millele mõelda. Ma-tahan-sind-sa-hõõrud-mind bände on juba piisavalt, pointi on ka vaja!,“ arvas muusika autor Silver Savason.