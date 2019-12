Vägev! Volletiim murdis Horvaatia tippklubi põnevas mängus maha

Pärnu meeskonna peatreenerit Avo Keelt rõõmustas oma hoolealuste ühtlaselt hea rünnak. „Kõik olid rünnakul üsna võrdsed. Ma ei mäletagi, et meil sel aastal kunagi nii hea rünnakuprotsent oleks olnud,” ütles ta, lisades, et servgi toimis täna hästi.

„Meil on igal juhul kuldne geim taskus,” märkis Keel. „Kindlasti on neil kodumängus hoopis teine emotsionaalne foon. Kas see töötab nende kasuks või kahjuks, eks seda näe. Mulle juba öeldi teatud alatooniga, et Kaštelas näeme. Kui meil sealgi tugev hüppelt serv toimib, on meil veidi lihtsam.”