Tori valla loodusasend ja Pärnu jõgi on lahutamatud. Kuuldavasti plaanib Tori isegi oma silla renoveerimist-laiendamist ega ole võimatu, et saab sellega ennegi hakkama kui Pärnu linn oma sillaga.

14 hobuserauavalgusti ülesseadmine valla piirile Tammistes annab muinasjutulise valguspildi ja iseloomustab vallajuhtide erksust ja anderikkust. Viimastel aastatel on Levi külas Kuuse talus valminud kalaturistidele imelised männipuit- maakivirajatised, mis moodustavad silmale naudingut pakkuva hoonekompleksi: need on kunstipärased ja imelised.