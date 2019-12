Ludvig Tammann: Teatri külglavad hakkasid tõusma nagu liblikatiivad

Tellijale

Pikk ja sirge, sõbraliku naeratuse ja maheda häälega Ludvig Tammann on OÜ Arcus Projekti peainsener, raudvara, kes firmas töötanud selle esimesest päevast peale. Tema põhitöö on konstruktsioonide dimensioneerimine, tugevusarvutused ja sõlmlahenduste väljamõtlemine või -otsi­mine. Vana kooli mehele kohaselt on peainseneri laual puust joonlaud, mall, joonestustarbed, aga moodsa aja arvuti ja digikaameragi on talle käepärased töö­vahendid.