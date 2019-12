Täna enne südaööd lõppeb kaasava eelarve hääletus

mänguväljak, mille eeldatav hind on 80 000 eurot.

Teist kohta hoiab ettepanek ehitada Mai kooli õuealale liikumis- ja õppelinnak, mille eeldatavaks hinnaks on pakutud 27 000 eurot.

Need kolm ettepanekut on saanud kokku ligemale kolmveerandi kõigist antud häältest, kaheksa ülejäänud idee toetus on seni olnud tagasihoidlikum.