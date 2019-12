Videointervjuu ⟩ Jõuluvana Ärni: Laps saatis kirja, kus soovib vanaemale head tervist

Tellijale

Õues on kuulda läbisegi loomade ja lindude hääli. “Siin on muskuspart Lembit, hobune, kelle nimi on Naeratus, ja kukk Hubert,” tutvustab punase kuue ja koheva habemega jõulumees.

Korstna tallu astudes võtab vastu piparkoogilõhn ja laual näeb suurt hunnikut kirju. “Seal on kirjas laste soovid, mõnele on isegi pilt juurde joonistatud,” selgitab jõuluvana.

Kes on aga jõulutaadi abilised, mida lapsed pühadeks soovivad ja kui vana on jõuluvana? Need ja paljud teised küsimused saavad jõuluvana Ärni abiga vastused.

Kui vana sa oled?

See on väga hea küsimus (vajub mõttesse, K. H.). Ma olen täpselt nii vana, kui palju mul on habemes karvu. Olen otsast hakanud neid lugema ja jõudnud sellega poole peale, praegu olen 172 juures.

Kas sul põhjapõtru on?