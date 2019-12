Mari-Liis Lembit: Aeg otsustada ja tööle asuda

Kolmanda silla ehitamise kasuks räägib seegi, et nn uus ehk Papiniidu sild saab peatselt 50 aastat vanaks ning seda on räsinud ülemäära kõrged veokid, mis on lootnud silla alt läbi pääseda.

Möödunud nädalal aval­dati osaühingu Selektor Projekt uuring, mis ­kinnitas fakti, et Pärnu Kesklinna sild on amor­tiseerunud ja vajab rekonstrueerimist. Äsja valminud ekspertiisi valguses vajab mitu küsimust linnavalitsuselt kiireid ja mõistuspäraseid otsuseid. Kui algul loodeti renoveerida sild nii, et üks sõiduridadest jääks avatuks, siis analüüsist selgus, et niimoodi see siiski võimalik pole. Seega on päevakorral kaks varianti: kas võtta kohe ette Kesklinna silla remont, mis tähendaks silla täielikku sulgemist kuni poolteiseks aastaks, või keskenduda kolmanda silla rajamisele ja selle valmimise järel ehitada ümber Kesk­linna sild.