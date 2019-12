Olümpiapronks Raja mõistab spordikuulsuste jõuluturniiril kohut

Raja sõnul on turniiri ajaloo jooksul sellest osa saanud enamus Eesti tippudest. "Paljud ei teagi, kuidas võistlus sündis. Räägitakse, et omamoodi süüdi on krossimees Juhan Laansoo ja olümpiavõitja Erki Nool. Viimane olevat lõõpinud, et krossimeeste hea abiline mootor teeb nende eest vaat et kogu pingutuse ära, aga meil, kondiaurul liikujatel, olevat palju raskem. Sündiski kokkulepe, et edaspidi valitakse tõe selgitamise huvides välja kuus neutraalset spordiala, mis kõigile konti mööda," teadis Raja ning kutsus Noolt ennastki areenile. "Mõneti irooniline, ent Erkit pole veel kaasa löömas näinud. Loodame, et suur spordimees jõuab isegi edaspidi starti ja siis vaatame."