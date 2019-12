Video ⟩ Vaadake, milline võiks Pärnu välja näha aastal 2050

“Pärnu 2050” visiooni autorid on Jaan Jagomägi ja Gunnar Kurusk arhitektuuribüroost Pluss, samuti aitasid seda luua Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakond ja abilinnapea Rainer Aavik.

Visioonis kujutatakse projekte, mis on linnavalitsusse esitatud eskiiside, planeeringute või juba ehitusloa menetluste raames. Samuti on selle autorid mõelnud kujundada Keskväljaku ja Pika tänava ümber inimsõbralikuks linnaruumiks, tegelnud jõeäärse hoonestusega ja koondanud ideid rannaala arenguks.

“Päris uue lahendusena on välja pakutud trammiühendust üle Kesklinna silla, kuid selle realiseeritavus sõltub paljuski Pärnu elanike arvu kasvust,” selgitas Aavik. “Juba varasemast on teada idee ühendada Vana-Pärnu üle vee ja siin on lahendusena pakutud gondeltõstukit.”

Pärnu linna uus üldplaneering tähtsustab samuti avalikku linnaruumi ja ranna piirkonna arendamist, kuigi konkreetne visioon on teostatav pikema aja jooksul.

“Samal ajal on oluline märkida, et visioon puudutab hoonestuses vaid kümmekonda kinnistut, millest näiteks Pärnu Vanasadama ala ja hotell Brackmann on juba ehitusloa saanud,” rääkis Aavik. “Uue silla tehniline lahendus on samuti selgem juba kevadeks ja see loob vajalikud ligipääsud ja võimaluse arendada jõekaldaid.”

Abilinnapea kinnitas, et Pärnu linn peab jääma roheliseks, parkide linnaks, kus on mõnus liikuda nii jala, jalgratta kui bussiga ja vajadusel ka autoga. Südalinna läbi aasta elu toomiseks on aga tarvis leida tasakaalustatud lahendused.

“Pärnu tuure tehes olen ma alati linna külalistele rääkinud linna pikemast visioonist ja arenguplaanidest. Pea iga tühjalt seisva ala suhtes on olemas mingi plaan, mis ootab kas planeeringut, arhitektuurset lahendust või majanduslike võimaluste paranemist,” selgitas Aavik. “Eelkõige tulekski sellist visiooni võtta kui varianti kaasa mõelda Pärnu linna tuleviku üle ja saada mugavalt ülevaade ideedest ja projektidest, mis on juba töös.”

Aaviku sõnade kohaselt aitavad praegune majandusseis ja eesseisev Euroopa Liidu rahastusperiood kindlasti mõne visioonis näidatud lahenduse teoks teha.