Kris Killing tõusis TalTechi peatreeneriks

Pärnust pärit 28aastane Killing tunnistas intervjuus Korvpall24.ee-le , et Kullamäe lahkumine tuli talle üllatusena. “Neljapäeva (19. detsembri, M. P.) hommikul teavitasid klubi juhid ja mänedžer, et õhtul võtan meeskonna üle,” lausus ta.

Kas peatreeneri roll on ajutine või hooaja lõpuni kindel? “Võtame mäng korraga. Meil on omavahel kokkulepped tehtud, aga mulle on see uus väljakutse ja üritan endast nii palju anda, et mitte seda kohta lihtsalt ära anda,” tunnistas pärnakas.