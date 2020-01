Päästetud võsavillemi uskumatu seiklus

Päikeseloojang Papiniidu silla alt

Pärnu Kesklinna silla seisukord on oodatust halvem. Selline uudis pani linnavalitsuse tegutsema uue silla ehitamiseks, kuulutades välja Raba–Laia tänava silla arhitektuurivõistluse. Ehitust loodetakse alustada 2021. aastal.

Kiired ringid

Sada aastaringi

Helmi Treiblut tähistas 100. sünnipäeva lõbusates sokkides. Kui vanaproua oli ajalehte sirvides spordiküljeni jõudnud, oli ta öelnud, et see on vanematele inimestele.