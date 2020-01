Rannajalgpalli koondise peatreener Galkin: Eesmärk on euroliiga superfinaal!

Galkin seab alanud aastal sihiks Euroliiga superfinaali. „See on kindel eesmärk! MM-valikturniir on samuti prioriteet ja seal puutume kokku A-divisjoni tasemel võistkondadega, kuid samuti ei sooviks latti alla lasta. Tahaks valikturniirilgi alagrupi edukalt läbida,“ sõnas ta.

Galkin tegutseb jalgpallis mitmel rindel, aga detsembris pakutud rannajalgpalli koondise peatreeneri koht on pannud kogenud mängija valiku ette. Mais sooviks ta mängijana esindada valitsevat meistrit Thunder/Häckerit, kuid edasise suhtes jääb napisõnaliseks. Galkin ei välista Thunder/Häckeri juhendamist tänavusel hooajal, kuid praegu on õhus muidki variante. Kindel on, et Galkin jätkab jalgpallitreenerina Pärnu Kalevi klubis. Rannajalgpalli koondise etteotsa asub pärnakas aastase lepinguga.