Kelmid lõid majutusasutustele libakontosid. Pettuse ohvriks langes Venemaalt tulnud perekond / Venemaalt tulnud perekond langes Airbnb pettuse ohvriks: kelmid lõid majutusasutustele libakontosid

Suvepealinna majutajate hulgas avastati skeem neljapäeval. Juba samal õhtul pidi Villa Eedeni personal Venemaalt saabunud perekonnale tõdema, et nähtavasti on külalised pettuse ohvriks langenud. Kurjategijate kasutatud skeem on äärmiselt lihtne - majutusasutustele tehakse libakontod Airbnb portaalis. Pildid on võetud kodulehtedelt, samuti tutvustavad tekstid.