Päästeamet hakkab madala ohutasemega väljakutsetele aeglasemalt reageerima

“Päästetööd on keerulised ja ohtlikud ning peame sellega arvestama, et õnnetuskohale kiirustades võib juhtuda õnnetusi. Kõige tähtsam on aga see, et meie päästjad jääksid terveks, jõuaksid alati õnnetuskohale, ei paneks ennast ega kaasliiklejaid liigsesse ohtu. Statistika ja praktika on näidanud, et teatud juhtumite puhul ei ole liigse kiirustamisega võetud risk otstarbekas,” rääkis päästeameti päästetööde osakonna valmisoleku talituse juht Leho Lemsalu pressiteate vahendusel.