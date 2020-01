Pärnu korvpallurid olid lähedal suurüllatusele

Korvpall on 23 000 elanikuga Ogres ilmselt popp, sest veebist mängu jälgides hakkas silma, et üks külje- ja otsatribüün oli rahvast pilgeni täis ja paljud inimesed seisid püstigi. Kui mängitud oli kaheksa minutit haarasid nii mõnedki neist kahe käega peast, sest Eesti klubi mängija Blaus sooritas ilmselt kuu ilusaima korvi, kui pani Karlis Apsitise postrile ehk surus palli üle tema korvi. Ja veel nõnda, et Apsitis tegi kaasmaalase vastu vea. Avavaatus lõppes kodumeeskonna 23:19 eduseisus.