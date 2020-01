Hädaabinumber 110 pannakse kinni

Alates möödunud aasta suvest informeerib automaatteavitus helistajaid nende kõne suunamisest hädaabinumbrile 112. Alanud aasta 1. märtsist kõnesid ei suunata ja automaatteavitus informeerib helistajat, et number on suletud ja valida tuleb uus number.

"Hädaabinumbrile 112 tehtud kõne tuleb meie süsteemi ilma suunamise ja automaatteavituseta. Teine ja veelgi olulisem põhjus on see, et helistajate täpsem positsioneerimine on võimalik vaid hädaabinumbrile 112 valides," kirjeldas Häirekeskuse Lääne keskuse juhataja Küllike Uzjukin.

Politseid saab numbrilt 112 kutsuda juba aastast 2015 ja enamik abivajajatest on selle muudatuse juba omaks võtnud. "Häirekeskus vastab aastas miljonile hädaabikõnele. Viie aastaga on politsei vana lühinumbri valijate hulk järjekindlalt langenud. Olles alguses hinnanguliselt 30 protsenti ja tänaseks kaks protsenti. Kuigi protsentuaalselt on see häirekeskusele tehtavast miljonist kõnest väike hulk, räägime me hinnanguliselt siiski 10-20 000 kõnest," selgitas Uzjukin.