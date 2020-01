Vollemehed pistsid võiduga punase laterna üle kohustuslikud punktid taskusse

Esimeses geimi keskpaigaks said pärnakad sisse viiepunktilise edu, mis otsustavate pallide mängimiseks sulas ühele puktile. Sellele vaatamata mängisid Pärnu mehed geimi lõppu kindlalt ja teenisid 25:23 võidu.

Teises geimis näitas Pärnu tiim vastasele kohe tagatulesid, käristades sisse soliidse edu, mida käest enam ei antud ja 70protsendilise rünnakuefektiivsusega vormistati võit numbritega 25:15.

Pärnakate rünnakuefektiivsus oli igati eeskujulik 59 protsenti, Limbažil 35 protsenti. Pärnu vastuvõtuks näitas statistika 60 protsenti, vastastel oli see 49 protsenti.

Pärnu meeskonnal on 17 mängu järel tabelis 24 punkti, mis annab üheksa meeskonna konkurentsis viienda koha. Koht kõrgemal paikneval Tallinna Selveril on 34 punkti, tagapool on 16 punktiga Riia tehnikaülikooli tiim.