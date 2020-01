Ülikool kutsub vilistlasi mentorlusprogrammi

„Praegu ootame mentorlusprogrammi kandideerima edukaid spetsialiste ja juhte, kes nõuannete ja kogemustega on valmis aitama üliõpilase eesmärke ellu viia. Vastu võetakse 50 vilistlast, kellest saavad mentorid kokku 50 üliõpilasele, nii et programmis osaleb 100 inimest,“ rääkis Tartu ülikooli turunduse peaspetsialist Karl Vetemaa.

Programm loob vilistlastele ja praegustele üliõpilastele võimaluse suhelda omavahel otse. „Programmis osalemiseks on terve hulk põhjusi, millest võivad kasu saada nii tudengid kui ka mentorid. See on võimalus aidata ambitsioonikal üliõpilasel leida oma kirg ja täita eesmärgid, toetada tulevaste Eesti tippjuhtide erialast arengut, aga leida ehk ka särasilmne ja motiveeritud praktikant või töötaja ning saada värskeid ideid uue põlvkonna maailmamuutjatelt,“ selgitas Vetemaa.

Tudengitele seisneb põhiline kasu selles, et nad saavad oma ala tippudelt praktilisi nõuandeid. Vetemaa sõnul on programm mõnel varasemal juhul viinud erialase nõu ja praktika pakkumisest tihedama koostööni, nii et mentorist on saanud üliõpilase lõputöö juhendaja.