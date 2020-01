Adven plaanib koostöös vallaga Vändrasse uut katlamaja

Vastavalt endise Vändra alevi volikogu 2016. aastal vastu võetud Vändra alevi soojamajanduse arengukavale on tehtud otsus kaugkütte soojuse tootmine üle viia biokütusele, teatas Adven.

Tulenevalt sellest esitas Adven möödunud aastal KIK-ile toetuse taotluse biokütuse katlamaja ja soojusvõrkude rekonstrueerimise kaasrahastamiseks. Hiljuti tuli KIK-lt toetuse osas positiivne vastus ja nüüd teevad Põhja-Pärnumaa vald ja Adven koostööd, et 850 kilovatise võimsusega katlamaja ja soojusvõrkude töödega alustada.

Praegu toimub Vändra alevis soojuse tootmine Wendre tehase kinnistul asuvast gaasikonteinerkatlamajas. Arengukavas on analüüsitud erinevaid soojuse tootmise võimalusi ja asukohti. Uue katlamaja eelistatud asukoht oleks samuti Wendre territooriumil, aga kuna sinna hoonestusõigust ei saa, siis see variant ei ole kasutatav ja praegu on Adven tegelenud aktiivselt uue asukoha otsimisega.