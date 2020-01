Tellijale

Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Green esitas eile Saarde vallale eriplaneeringu taotluse, et alustada keskkonnamõju hindamist ja selgitada välja, kas Ristiküla lähistele saab püstitada tuulikud.

Riigifirma juhatuse esimehe ­Aavo Kärmase sõnutsi on ettevõte aastaid uurinud Eestisse tuuleparkide rajamise väljavaateid ja analüüside kohaselt on kõnealune koht tugeva tuulepotentsiaaliga. “Järgmise sam­muna tehtav keskkonnamõju hindamine peabki nüüd välja selgitama, kas ja kuidas on tuulepargi rajamine Saarde valda võimalik,” teatas ta.