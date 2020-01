Annely Akkermann soovitas riigikogu istungil siseminister Mart Helmel vastse Maaelu Edendamise SA nõukogu liikme Mart Järviku kabinetis lutikakontroll teha

Urmas Kruuse (RE) tõdes istungi alguses, et jälitustegevus on tõsine põhiõiguse riive, jälitustoiminguid tohib teha ainult prokuratuuri ja eeluurimiskohtuniku kirjalikul loal ja jälitustegevust tehakse ainult nende inimeste üle, kelle kohta on tõendeid, et nad on toime pannud raske kuriteo.

"Detsembri alguses kirjutas Pärnu Postimees eelmise maaeluministri Mart Järviku kohtumisest Tori rahvaga, kus Järvik ütles, et leidis maaeluministri kabinetist laest pealtkuulamisseadme," lausus Kruuse. "Ta väitis sedagi, et saatis teile, austatud minister, info selle kohta, et ta on selle leidnud."

Kruuse tõi esile, et saatis 10. detsembril Helmele neli küsimust, millele ta vastuseid ei saanud. Niisiis palus ta Helmel nüüd selgitada, kas Järvik valetas või pidas Helme tema juttu luuluks ega pidanud vajalikuks infot kontrollida. "Sest pole loogiline, et Eesti Vabariigis minister teatab, et teda kuulatakse pealt ja sellele ei reageerita," täpsustas Kruuse.

"Ma võin valesti mäletada, aga minu arvates teie küsimustele said vastused saadetud," kostis Helme. "Vastused sedastasid, et Mart Järvik oli selleks ajaks juba ministri ametist lahkunud ja ma ei pidanud vajalikuks minna sinna mingit järelkontrolli tegema. Nüüd on ajakirjanduses olnud info selle kohta, et kabinetis olevat olnud mingi wifivõimendusseade, mis andis signaali, mida eksminister Järvik pidas pealtkuulamisseadmeks. Minu meelest on sellega teema ammendunud ja mingist ebaseaduslikust jälitustegevusest pole põhjust rääkida."

Kruusele tuli üllatusena, et Helme, kes on suhtunud väga kriitiliselt meedia usaldusväärsusesse, võttis otsuse langetamisel aluseks ajakirjandusest loetu. Peale selle ei nõustunud ta, et kui minister pole enam ametis, pole põhjust lutika võimalikku olemasolu kontrollida. "See ei ole õige, sest praegu töötab seal uus minister, kellel pole ehk täit kindlust, kas seal on või ei ole pealtkuulamisseade," lisas ta.

Kruuse märkis, et kui minister seab niisuguse kahtluse, on ainus võimalus selle kummutamiseks teha põhjalik kontroll ja teatada avalikkusele, et niisugust seadet pole ministri kabinetis olnud.

"Minu arvates on väga õige, et me ei kasuta riiklikku ressurssi igasuguste ehkude ja ajakirjanduslike spekulatsioonide ümberlükkamiseks," kostis Helme seoses Järviku mullu Tori rahvamajas öelduga, mille ajakirjanik tookord saalis linti võttis. "Ilmselgelt ei anna enam tulemust, kas seal oli mingi seade või mitte."

Akkermann märkis seepeale, et Järvik on nüüd Maaelu Edendamise SA nõukogu liige, mis on samuti väga oluline ametikoht. "Kas te saaksite siis tema praeguse kabineti üle kontrollida?" päris Akkermann. "Et Mart Järvik saaks lahti mõttest, et teda kuulatakse pealt."