RMK peatas Pärnu külje all kanakulli pesapuu tõttu raie

RMK avaldas äsja sotsiaalmeedias, et raie peatamise põhjus peitus neile laekunud infos. Ornitoloogiaühing avaldas aga juba eelmisel nädalal saadetud pressiteates, et RMK on lageraiesse määranud Tammistes asuva kanakulli elupaiga.

Homme vaatavad RMK ja keskkonnaameti eksperdid pesapuu lähiümbruse üle.

Kanakull vajab pesakohana vana metsa, seepärast ohustab selle linnu arvukust enim metsaraie. FOTO: Karl Adami

Kanakull on Eesti põline röövlind, kes eelistab pesitseda vanades kuusikutes. Tihtipeale kasutab kanakulli paar üht ja sama, üha kogukamaks muutuvat pesa aastaid ühtejärge. Kanakull on teise kaitsekategooria liik, mis looduskaitseseaduse järgi tähendab, et tema arvukus väheneb elupaikade hävimise või muude keskkonnategurite mõjul. Seaduse alusel tuleb kaitsta vähemalt poolt tema teadaolevatest elupaikadest. Praegu on kaitstud vaid 45 protsenti kanakulli elupaikadest.

Kanakulli kaitseks on keskkonnaamet koostanud tegevuskava. Selles on esile toodud, et liigi arvukus on viimase veerandsajandiga vähenenud umbes poole võrra.