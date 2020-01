Lauatennisistid teenisid ajaloolisel mõõduvõtul viis medalit

Kudisiim selgitas, et varem mängisid juuniorid, kadetid ja minikadetid eraldi. Nüüd tehti kõigile ühine mõõduvõtt, ehkki kadetid on teistest neli-viis aastat nooremad. “Vint-90 kasvandikele Anita Sermandile, Rasmus Anbusele, Karel Rosinale ja Marlon Saule oli see võistlus suur motivatsioon. Noored said tugevatega ühel võistlusel rinda pista,” lisas treener.