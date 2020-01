Tellijale

„Mis trikk see on?" oli Vlassov hämmingus, kui õnnitlesime teda keset intervjuud Valge tähe V klassi teenetemärgi saamise puhul. Kuulnud, et ta bändikaaslane Mihkel Smeljanski saab sama auraha, viskas mees nalja: „Aga mille eest tema selle saab?".

„See oli ikka nüüd küll ootamatu,” märkis elevil ja alati naerusuine Vlassov. „Ei oska kohe öeldagi, kas on uhke tunne, aga ma ei lootnud seda küll saada. Aga kui on teenetemärk, siis järelikult teenete eest. Seda ma hakkan nüüd uurima, mis teened need on.”