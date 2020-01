Tellijale

Rääkida Helsingis, et Pärnus asuvad spaad, on ju tore. Iseasi, kas see soomlasi-rootslasi üllatab. Pigem kinnistab turunišši. Rumal on arvata, et seda ei tee meie Läänemere-äärsed konkurendid. Nuputavad ju turundajadki väliskülaliste meelitamiseks uusi trikke.