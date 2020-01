Raeküla kool ootab jalgpalli- ja tenniselootusi spordiklassi

Spordiklassis on võimalik õppida jalgpalli või tennist. Klassi vastuvõtu aluseks on katsed, mille korraldavad treenerid-õpetajad: tennises Ulrika Pärn ja Merle Pruul ning jalgpallis Indrek Joost. Kehalistele katsetele oodatakse lapsi nii Pärnust kui väljastpoolt.

Mullu osales katsetel 14 last: kümme jalgpalli ja neli tennise erialale, vastu võeti 12. Toona tõdes Raeküla kooli direktor Liilia Oberg, et spordiklasside täitumuse üle pole suurt põhjust rõõmustada, sest õpilasi oli alla 24, mis on ühes klassis tarkusi taga nõudvate laste piirnorm. Seepärast õppisid mõlema ala huvilised samas klassis, ent erialatundides käisid eraldi. Peale selle kaasati klassi neidki, kes ei osalenud spordieriala õppes, nende suhtes rakendati tavalist õppekava.