Pärnu haigla teatel koroonapaanikaks põhjust pole

Tohtri sõnul pole Hiinas avastatud uut koroonaviiruse tüve 2019-nCoV eelnevalt inimestel tuvastatud. Uute, seni tundmatute viiruste puhangud inimeste hulgas on rahvatervise seisukohalt alati oluliseks murekohaks, eriti juhtudel, kui teadmised uute viiruste omadustest on väga piiratud. Näiteks kui ei teata, kuidas viirus inimeste hulgas levib, kui tõsise kuluga haigust see põhjustab ja kuidas tekkinud haigust ravida.

"See ei ole kaugelt esimene kord kui Pärnu haigla on viinud end valmisolekusse mõnda uut tüüpi nakkushaigusega haige vastu võtmiseks. Meenutaksin aastat 2003, kui liikvel oli SARS või aastat 2014 kui olid EBOLA ja MERS-cov puhangud," rääkis doktor Kenk. "Seepärast võin öelda, et meie haigla on nii valmis, kui saab olla valmis vastu võtma nakkushaiget, mille tekitaja nakkusallikas ja levikuteed on alles selgitamisel."

Arsti jutu järgi saab haigla terviseametilt operatiivselt infot epidemioloogilisest situatsioonist maailmas ja pidevalt uuenevaid juhiseid viirusenakkuse võimaliku leviku ennetamiseks ja piiramiseks ning nakatumise riski vähendamiseks.

Meile teadaolevalt kulgeb uue koroonaviiruse poolt põhjustatud haigus valdavalt kergelt, gripilaadsete sümptomitega, ja harva raskemalt. Haiguse kulgu võivad raskendad eelnevad kroonilised haigused, nagu näiteks kõrgvererõhutõbi ja teised südameveresoonkonna haigused, diabeet, maksahaigused ja teised respiratoorsed haigused. Dr. Kadi Kenk

"Meie jaoks on olulised nakkuskahtlusega isiku operatiivne tuvastamine, isoleerimine ja uurimine," selgitas Kenk ja märkis, et suurem vastutus langeb hetkel erakorralise meditsiini osakonna (EMO) töötajatele.

Doktor tuleb elanikele meelde, et käes on aastaaeg, kus aktiivselt levivad nii gripp kui teised külmetushaigused. Kõik need on piisk- ja kontaktnakkused ning enam vähem sarnaste sümptomitega.

Selleks, et potensiaalne nakkushaige võimalikult vähe jagaks haigustekitajat kaaspatsientidele ja meditsiinipersonalile, palutakse kõigil EMO vastuvõttu pöörduvatele hingamisteede kaebustega patsientidele koheselt jagada hingamisteede katmiseks maske ja koguda reisianamnees (haiguse eellugu, toim).

Ägeda hingamisteede (respiratoorse) haiguse sümptomitega patsientide suhtes, kelle haiguse eelloos oli viimase 14 päeva jooksul saabumine riskipiirkonnast, või kes olid kontaktis riskipiirkonnas viibinud ja haigestunud inimestega, rakendatakse juba täiendavaid isolatsiooniabinõusid.

Näomaskides aasia päritolu turist suvepealinna südames pole ammu enam haruldus, väidetavalt on hiinlased tänaseks Pärnu apteegid maskidest tühjaks ostnud. FOTO: Ants Liigus

Gripiviirust on võimalik tuvastada haigla EMOs, teiste respiratoorsete viiruste vastus võtab aega ööpäeva. Uue koroonaviiruse kahtlusel saadetakse analüüsid edasi terviseameti laborisse.

"Kutsun ülesse elanikkonda mitte sattuma paanikasse ega põhjuseta tulema EMOsse end viiruse suhtes testima. Pöörduma peaks vaid tõsiste kaebuste korral," lisas Pärnu haigla infektsioonikontrolliarst.

Kui inimesel on tekkinud kahtlus, et võib olla toimunud kokkupuude uue koroonaviirusega, siis tuleks sellest aegsasti EMO töötajaid informeerida, näiteks EMOsse ette helistades.