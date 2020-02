Paikuse korvpalliliigas algasid play-off’id  

Eile peeti esimesed lahingud veerandfinaalis, kus edasipääseja selgub kahe mängu tulemusena. Ehkki spartaklased, kes on selgelt nooremad, kui Eesti meistrivõistlustel üle 50aastaste vanuseklassis mängivad pauluslased, võitsid poolaja vaid üheksa punktiga, panid mullused meistrid paremuse maksma teisel poolajal. Lõpptulemus 90:53 tähendab, et suure tõenäosusega on esimene poolfinalist Spartak. Teises veerandfinaalis alistas teise paigutusega Paikuse tiim 96:77 BC Pärnu.