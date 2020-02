Kenno Põltsam: Valimised vaid kodanikele

Tellijale

1996. aastast on Keskerakond kogunud volikogu valimistel Tallinnas kõige suurema häältesaagi ja nagu teame, on Lasnamäe suurima elanike arvuga linnaosa, kus enamik valijaist on venekeelsed. Nõnda on pealinnas end sisse seadnud võim, kes ei esinda ainult Eesti kodanike, vaid samuti halli passi või mõne välisriigi dokumendiga elanike huve.