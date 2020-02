Sadama korvpallitiimi uustulnuk ajas fännid pöördesse

Kui number kaheksaga särgis lätlane end mõne minuti pärast uuesti korvi all vabaks mängis ja sisse viskas, arutlesid minu kõrval kaks poolehoidjat, et “küll on ikka hea mees”. Kui vastne täiendus tabas samal veerandajal kolmanda ja neljandagi viske, läks publik hulluks: mõni hoidis peas kinni ja teine üritas uustulnuka nime karjuda. Tiimi juht Johan Kärp tõstis rahulolevalt rusika taeva poole. Veerandi lõpus näppas Jaunzems vastaselt palli, põrgatas üle platsi ja andis resultatiivse söödu. Pärnu võitis arvuka kodupubliku ees avaveerandi 22:21. Uue tulija arvele jäi kaheksa silma (visked 4/4).