Uus Sadama korvpallimeeskonna täiendus ajas võidumängus fännid pöördesse

Kui number kaheksa särki kandev lätlane end mõni minut hiljem uuesti korvi all vabaks mängis ja tabas, arutlesid minu kõrval kaks poolehoidjat, et küll on ikka hea mees. Kui lätlane tabas samal veerandajal kolmanda ja neljanda viskegi, läks publik hulluks: mõni hoidis peas kinni ja teine üritas uut nime välja karjuda. Tiimi juht Johan Kärp tõstis rahulolevalt rusika taevasse. Veerandi lõpus näppas Jaunzems vastaselt palli, põrgatas üle platsi ja andis resultatiivse söödu. Pärnu võitis kodupubliku - keda oli saalis väga palju - ees avaveerandi 22:21. Uue täienduse arvel oli kaheksa silma (visked 4/4).