Kesklinna ristmike koormus on tõusnud

Kuna Pärnus on viimaste aastatega rekonstrueeritud mitu suure liikluskoormusega tänavat ja ristmikku, kajastub see üldises liikluspildiski: linna tänavavõrgu läbilaskvus ja liikluse sujuvus on varasemaga võrreldes kohati märgatavalt paranenud.

Samal ajal selgub uuringust, et viie aastaga on enim kasvanud kesklinna jäävate Keskväljaku–Vee ja Riia maantee – Laia–Pika ristmiku koormus. Nendes sõlmpunktides on liikluskoormuse tõusu soosinud Port Arturite, Pärnu Keskuse ja Martensi maja vahelise kvartali arendamine.

Ehitajate tee –Tammiste ristmiku koormuski on suurenenud. Põhjuseks Tammiste suvilapiirkonna areng ja üleüldine valglinnastumine. Samuti on varasemast enam koormatud Papiniidu–Liivi tee ja Tallinna mnt – Ehitajate tee – Lennuvälja tee ristmik.

Uuring toob esile, et linna üldine liikluskoormus jaotub päeva peale ühtlasemalt, mistõttu hommikune ja õhtune tipptund pole enam nii pingsad.

Hommikuseks tipptunniks võib Pärnus lugeda perioodi 7.30–8.30 ja õhtuseks tipuks 16.15–17. Hommikuse tipptunni eelsel ja järgsel veerandtunnil on liikluskoormus linnas ligemale kümme protsenti väiksem kui aastal 2014. Siinne õhtune tippaeg on aga nihkunud veidi varasemaks.

"Pärnu linna liiklusuuringu 2019" taustinfo Uurimistöö tegi Pärnu linnavalitsuse tellimusel OÜ Stratum.

Uuringu eesmärk oli analüüsida praegust liiklusseisu ja tänavavõrgu koormatust sõlmpunktides ning hinnata olukorra muutust võrreldes varasema loendusega.

Uuring toimus mullu aprillis–mais 19 loenduspunktis, millest 17 kattus 2014. aasta omadega, tänavavõrgu muutustega lisandus kaks punkti.

Igas punktis mõõdeti liiklust tipptundidel 7–9, 12–15 ja 16–18.

Kõik punkte läbivad sõidukid loeti üles, eristati nende liikumise suunad ja sõiduvahendi liigid.

Uuringu käigus loendati 196 915 mootorsõidukit. Andmed: Pärnu linnavalitsus Andmed: Pärnu linnavalitsus

Peale mootorsõidukite loendas Stratum mullu juulis Pärnus jalgrattureid.

Tulemustest nähtub, et suvel on jalgrataste kasutus madalam hommikuti, suurem lõunati ja eriti õhtuti. Jalgrattaga sõidetakse suvel seega pigem oma lõbuks, töölejõudmisel ei pole ratas nii tähtis sõiduvahend. Kuna juulis on koolivaheaeg, mängib seegi asjaolu hommikuse madala rattakasutuse puhul rolli.

Suvised kõige intensiivsema jalgrattaliiklusega kohad on Kesklinna ja Papiniidu sild, Akadeemia ja Supeluse tänav ja Mai kergliiklustee.

"Pärnu linna jalgrattaloenduse 2019" taustteave Jalgrattureid loeti mullu juulis kokku 13 loendus- ja kolmes püsiloenduspunktis. Punktid valiti nii, et kaetud oleks tõenäoliselt enam kasutatavad marsruudid.

Loenduspunktides mõõdeti liiklust tipptundidel 8–10, 12–14 ja 16–18. Andmed: Pärnu linnavalitsus

Kuna jalgrattureid pole varem loendatud, saab lõppenud uuringut käsitleda kui tulevaste loenduste võrdluse ja analüüsi baasi.

Liiklusuuringu, sealhulgas jalgratturite loenduse tulemused leiab Pärnu linna veebilehelt.