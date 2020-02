Galerii: taaskasutusnäitus ehk Viskaks prügikasti või annaks kunstnikule?

Tellijale

Pärnumaa juurtega kunstkäsitöölise Margus Rebase nokitsemisest on sündinud seeria “Meie aja kangelased” ehk meie avaliku elu tegelaste näopiltidest ja muust läikivast paberist valminud kotid. Rebane kritiseerib Eesti ja maailma ajakirjandust, enda sõnutsi sõbralikult. “Vähemalt on prindimaterjalist meile kasu,” märkis autor tabavalt.

Kaheksandal rahvusvahelisel taaskasutusnäitusel Pärnu uue kunsti muuseumis selgub, et meid ümbritsevad sajad materjalid ja seeläbi võimalused, mis tarbimist pidurdaksid. Veendumus, et “taaskasutus on rämps, kõik päevinäinud aegunud ja kole”, olevat suhtumise küsimus ja meie ajastu peegeldus. Kolleegide teoseid vaadates küsis osalev kunstnik Sandra Miländer: “Ehk saab keegi neid uuesti armastada?”