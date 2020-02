Põhja-Pärnumaa otsib Rukkilille lasteaia ümberehitajat

Vastavalt riigihangete registri infole on eesmärk Vändra Rukkilille lasteaia hoonesse tehtud investeeringu kaudu parandada energiatõhusust ja seeläbi vähendada energiakadu ja hoone ülalpidamiskulu.

Tööde käigus soojustatakse Rukkilille välisperimeeter, ehitatakse välja soojustagastusega ventilatsioon, rekonstrueeritakse küttesüsteem, rajatakse uus soojussõlm ja paigaldatakse katusele paneelid, et kasutada päikeseenergiat. Samuti ehitatakse ümber soojavee- ja elektrisüsteem ning rajatakse hoonele uus vihmaveesüsteem koos sademevee kanalisatsiooniga.

Lasteaed on Põhja-Pärnumaa valla tänavune suurim investeeringuobjekt. Eelmise aasta eelarves oli hoone korrastamiseks plaanitud 353 850 eurot. Korraldatud hanke tulemusena selgus, et projekt läheb üle kahe korra kallimaks, mistõttu selle elluviimine lükati 2020. aastasse. Tänavusse eelarvesse on hoone korrastamiseks kavandatud 900 000 eurot.