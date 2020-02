Tellijale

“Poistelaulu võistlust tuleb soojas hoida. Meil on küll Sügisulg ja palju muud, kuid nimekirju vaadates näeme, et osalejad on valdavalt tütarlapsed. Poistele on vaja oma mõõduvõttu,” arvas poistekoori dirigent, kohaliku kontserdimaja direktor Marika Pärk. Sestap viiakse taolist konkurssi siin läbi igal aastal. “Kuna me tegeleme mees- ja poistekooridega, tunneme, et poisse ja mehi tuleb rohkem väärtustada,” lisas kolleeg juhendaja Evelin Mei.