Vägev: Sadama korvpallimeeskond alistas 500 fänni ees Läti tippklubi ja kinkis vastasele teise kaotuse

Lõpuvile kõlades pandi Queeni pala “We are the champions” peale ja rohkearvuline publik tänas tiimi hea mängu eest seistes.

Pärnu meeskonnal on nüüd 11 võitu ja 12 kaotust, mis annab jätkuvalt kaheksanda koha. Niisama palju võite on kuuendal ja seitsmendalgi ehk Jurmalal ja Rakverel, ent neil on kolm mängu varuks. Teisel tabelireal paiknevale Riia meeskonnale oli see ühisliigas teine kaotus 19 võidu kõrval.