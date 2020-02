700 liitrine veemahuti osutus Sindi linna jaoks liiga väikseks

AS Pärnu Vesi teatas täna hommikul, et kuna tööde lõpetamise täpne aeg on teadmata, paigutatakse veepaagid nelja kohta: Paikusele Linnu tee ja Haigru tänava ristmikule, Coopi kaupluse juurde Pärnade puiesteel ning Pustuki tee 14. Sindisse viidi üks paak lasteaia juurde Tööstuse tänavale.