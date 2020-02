Hea töö: Vändra vägilane Helary Mägisalu heitleb EMil homme pronksi eest

Vägilase venna sõnutsi on viimati nimetatud piirkonna maadlejate väga kõvad just parteris. “Neile on loomu poolest rohkem rammu antud ja nende treenerite teadlikkus ja tase on kõvasti kõrgemad. Aga meiegi teeme selle nimel kõvasti tööd,” kinnitas Vändra Suure Karu Poegade treener.