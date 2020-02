Helary Mägisalu pidi EMi pronksimatšis kehakaalult raskema maadleja paremust tunnistama

“Kerget kaaluvahet oli näha. Kui Helary tavakaal on 61,5-62 kilo, siis aser kaalus kindlasti vähemalt 65 kilo.” kinnitas matši jälginud vägilase vend Mario Mägisalu, kelle sõnul pidid sportlased täna hommikul kaalumisel 62 kilo olema, ent päeva peale tuleb seda juurde. “Oli näha, et aser lükkas oma jõulisusega Helary lihtsalt ära. Helaryl polnud täna seda jaksu, et vastu seista.”

Vändra Suure Karu Poegade treeneri sõnutsi olid üks-kaks kohtuniku otsust kaheldavad, ent aser oli täna kindlalt parem. “Helary ütles eile ise ka, et vorm pole päris see, mis olla võiks ehk kahte päeva ta veel ei kesta. Loodame, et kui kuu pärast on tulemas esimene katsevõistlus, siis on seis juba parem,” rääkis juhendaja.