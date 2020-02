Isamaa Pärnumaa piirkonna juhina jätkab Lauri Luur

Piirkonna üheksaliikmelise juhatuse liikmeteks valiti Lauri Luur, Andres Metsoja, Meelis Kukk, Mari Suurväli, Kuno Erkmann, Andres Sooniste, Jaan Roosnurm, Raul Peetson ja Ela Tomson. Vast valitud juhatuse esimesel koosolekul otsustati, et Pärnumaa piirkonna juhatuse esimehena jätkab Tori vallavanem Luur.

Luuri sõnade kohaselt on uus juhatus tugev ja mitmekesine. “Esindatud on nii naisklubi, väärikate klubi, Pärnu linna, maakonna kui riigikogu esindajaid. Lähtudes eelseisvatest kohalikest valimistest, on juhatuse peamine eesmärk oma nimekirjaga välja tulla igas Pärnumaa omavalitsuses ja seeläbi kindlasti tugevat maakondlikku koostööd arendada,” ütles ta.