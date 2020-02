“Tänusõnadest jääb väheks,” märkis Pärnu muusikakooli direktor Mall Türk eile kooli 75 aasta juubeli aktusel siinses kontserdimajas. “75 aastat on inimelus väga märgilise tähendusega. Kooli või institutsioonile ei pruugi see kõrge vanus olla. Kuid meile on see väga tähtis.”