“Ehitustööd on pooleli ja jätkuvad sõltuvalt ilmast kas veebruari lõpus või märtsi alguses. Kiirust on piiratud seetõttu, et teekate on ebatasane ja remonditaval tänavalõigul on puudulik teekattemärgistus. Seetõttu on seal ohutu sõidukiirus 30 kilomeetrit tunnis.