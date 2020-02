Priit Loog: Sellist aastat ma endale küll ei planeerinud

Tellijale

Kumb tüüp te olete: kas planeerija, kes aasta alguses annab lubadusi, või vaatate aasta lõpus, mis tehtud sai, ja teete siis kokkuvõtteid?

Vastus on, et mingeid plaane teen, aga üldiselt ei midagi raudkindlat. Ja ega ma neid alati ellu vii või ei õnnestu viia. Kui teengi mingeid plaane, siis pigem enda peas. Seejuures proovin jääda ebamäärase vormi “Peaks tegema...” või “Vaatame, kas õnnestub teha...” juurde, et kukkumine ega pettumus aasta lõpus väga suur ei oleks. Eks ma siis tee aasta lõpus kokkuvõtteid ka või vähemalt käivad peast läbi mõtted, kas ja mis sai teoks.